Черепашка умилила сеть трогательным спасением друга - видео

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в Twitter появилась интересная видеозапись, которая мало кого оставила равнодушным.

В кадре запечатлена рыба, которая застряла на камне и оказалась в безвыходном положении. С каждой секундой обитатель озера все меньше двигался и, судя по записи, уже собирался сдаться. Он намеревался принять неизбежное, однако в этот момент помощь пришла с очень неожиданной стороны.

turtle saves his fish friend pic.twitter.com/M03KfXuGKP — Nature is Lit (@NaturelsLit) August 17, 2020

К застрявшей на камне рыбе подплыла черепашка и принялась делать ей "искусственное дыхание". Способ оказался действенным и после того, как черепаха немного подтянула застрявшего - рыба начала двигаться и забралась в воду. Необычные кадры вызвали бурю эмоций у пользователей сети, а кадры, где черепашка спасает друга, стали вирусными и умили сеть. -0-