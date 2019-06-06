6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Черная дыра" в небе вызвала переполох в Лондоне, жители города поделились снимками в социальных сетях, сообщает британская газета The Sun .

Необычные серые облака появились после длительной жары. Перед грозой на небе сгустились тучи и появилась "черная дыра".

Метеорологи рассказали, что такое явление встречается редко и называется асперитас. На нижней стороне облака появляются ярко выраженные волнистые структуры, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.-0-