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Калейдоскоп
05 марта 2021, 08:50

Черно-белые образы Ирины Шейк вызвали восторг юзеров сети

Ирина Шейк. Фото из Instagram
Ирина Шейк. Фото из Instagram

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для модного журнала и взволновала поклонников. Кадры были размещены в Instagram.

Звезда появилась на обложке в нескольких привлекательных черно-белых нарядах. Модель Ирина Шейк примерила кожаные штаны и открытый топ, а для другого снимка предпочла облачиться в стильный белый костюм с пикантной деталью. Еще на нескольких фото звезда и вовсе практически полностью обнажилась, продемонстрировав свою стройную фигуру.

Разумеется, фотографии Ирины Шейк в интересных образах вызвали восторг юзеров сети. Они завалили девушку множеством хвалебных комментариев, а сами посты собирают огромное число лайков. -0-

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