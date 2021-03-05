Черно-белые образы Ирины Шейк вызвали восторг юзеров сети

Ирина Шейк. Фото из Instagram
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для модного журнала и взволновала поклонников. Кадры были размещены в Instagram.
Звезда появилась на обложке в нескольких привлекательных черно-белых нарядах. Модель Ирина Шейк примерила кожаные штаны и открытый топ, а для другого снимка предпочла облачиться в стильный белый костюм с пикантной деталью. Еще на нескольких фото звезда и вовсе практически полностью обнажилась, продемонстрировав свою стройную фигуру.
Разумеется, фотографии Ирины Шейк в интересных образах вызвали восторг юзеров сети. Они завалили девушку множеством хвалебных комментариев, а сами посты собирают огромное число лайков. -0-