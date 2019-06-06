"Чернобыль" признан лучшим сериалом всех времен

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, возглавил мировой рейтинг IMDb в категории "Самые популярные телешоу". Такая информация размещена на сайте IMDb (Internet Movie Database).

Ленту о чернобыльской катастрофе оценили в 9,6 баллов из 10. В списке топ-250 "Чернобыль" обошел такие популярные сериалы, как "Планета Земля 2" (2-я строчка рейтинга), "Братья по оружию" (3-я), "Во все тяжкие" (5-я) и даже знаменитую сагу "Игра престолов" (6-я позиция).

По словам создателей сериала, "Чернобыль" экранизирует историю одной из худших техногенных катастроф и рассказывает о храбрых героях, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу и мир от невообразимого катаклизма. Премьера 5-серийного фильма состоялась 6 мая, а заключительный эпизод вышел 3 июня.

Internet Movie Database ("Интернет-база фильмов") - крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. Здесь собрана информация о более чем 5 млн фильмов, телесериалов, развлекательных программ, а также о 8 млн персоналий, связанных с кино. Популярной возможностью IMDb являются онлайн-голосование: любой зарегистрированный посетитель сайта может проголосовать за фильм, выставляя ему рейтинг: от 1 балла ("худший фильм") до 10 ("шедевр"). Таким образом на IMDb определены 250 лучших фильмов всех времен по мнению посетителей, а также 100 худших.-0-