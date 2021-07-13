Черное море в Геленджике окрасилось в багровый цвет (Видео)

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вода Черного моря в районе Геленджика стала багровая. Отдыхающие делятся кадрами в Instagram.

Неестественный цвет воды перепугал туристов и многих пользователей сети. Впрочем, специалисты успокоили людей и отметили, что поводов для паники нет. Причиной багровой воды в Черном море - водоросли макрофиты. Также они подчеркнули, что опасности для отдыхающих нет.

Туристы, в свою очередь, загружают в Instagram все новые и новые ролики побережья Черного моря в Геленджике, где вода окрасилась в багровый цвет. -0-