"Черную пантеру" посмертно выдвинут на премию "Оскар"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезду фильма "Черная пантера" Чедвика Боузмана от киностудии Marvel собираются посмертно номинировать на "Оскар". Об это сообщает издание Variety.

Актер может получить престижную награду за одну из последних своих ролей в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Инициатором такого решения стал стриминговый сервис Netflix.

Ранее подобные случаи на "Оскаре" происходили дважды: с Питером Финчем и Хитом Леджером. Напомним, Чедвик Боузман скончался 28 августа после продолжительной болезни. Четыре года он боролся с онкологией. Настоящее признание за свою актерскую карьеру он получил после главной роли в фильме Marvel "Черная пантера". -0-