Черный бриллиант возрастом 1 млрд лет был продан за $4,3 млн

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире ограненный черный бриллиант "Энигма" массой 555,55 карата, возраст которого 1 млрд лет, был продан Аукционным домом Sotheby's за $4,3 млн. Покупатель расплатился за камень криптовалютой, сообщает BBC News.

Имя победителя торгов компания не назвала. Однако через некоторое время в социальных сетях бизнесмен Ричард Харт сообщил, что камень приобрел он.

"Энигма" - разновидность алмаза черного цвета карбонадо. Это одна из самых редких и твердых форм алмаза, содержащая осборнит - минерал, который встречается исключительно в метеоритах. Карбонадо чрезвычайно редки и были обнаружены только в Бразилии и в Центральноафриканской Республике. При этом точное происхождение черных бриллиантов окутано тайной. Возраст черных бриллиантов обычно составляет от 2,6 до 3,2 млрд лет - это время еще до появления динозавров.-0-

Фото Sotheby's