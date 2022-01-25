Четыре скрытых симптома – медики о штамме коронавируса омикрон

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кашель, повышенная температура, боль в горле, головная боль – основные симптомы штамма коронавируса омикрон похожи на обычную простуду. При этом, есть еще целый спектр скрытых признаков, которые могут указывать на заражение новой разновидностью Covid.

Специалисты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) перечислили четыре скрытых симптома, на которые стоит обратить внимание и сдать тест на ковид, пишет газета The Sun.

Усталость. Исследования показали, что этот симптом присутствует в 62% случаев заражения Covid. Конечно, усталость вполне может быть вызвана другой причиной, но игнорировать такой звонок не стоит.

Ломота и боль в мышцах. Боли в теле и болезненность мышц также могут свидетельствовать о вирусе в организме.

Потеря аппетита. При этом данный симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой".

Тошнота. Этот симптом проявляется при Covid реже остальных, но является важным звоночком. Постоянная боль в животе, диарея, тошнота или рвота могут также свидетельствовать о вирусе.

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