Четырехдневная рабочая неделя в Microsoft увеличила продуктивность на 40%

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство компании Microsoft в Японии решило провести эксперимент и перевела всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Bloomberg .

Теперь компания поделилась итогами. Оказывается, что с конца лета, как началась новая практика, продуктивность 2300 сотрудников японского подразделения Microsoft выросла на 40%. Кроме этого, в компании не уменьшали зарплату и не убирали дни из отпуска работников.

Отмечается, что сокращение рабочей недели позволило сотрудникам Microsoft более грамотно расходовать свое время и работать с большей эффективностью. Также большинство корпоративных встреч проходили в сокращенном режиме или вовсе на удаленной основе.

Три выходных сделали сотрудников более счастливыми, что сказалось на их продуктивности. Помимо всего прочего, в офисе на 23,1% сократилось потребление электричества, а распечатанных листов стало на 58,7% меньше. -0-