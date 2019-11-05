ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:43 В Минске водитель пытался скрыться от ГАИ и совершил ДТП Происшествия
09:35 Легковушка сбила пешехода в Полоцком районе Происшествия
09:35 Четырехдневная рабочая неделя в Microsoft увеличила продуктивность на 40% Калейдоскоп
09:24 В Сирии задержали сестру лидера "Исламского государства" В мире
09:18 Заявки на конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям" принимаются до 1 декабря Общество
09:08 США выходят из Парижского соглашения по климату В мире
08:45 Модельный ряд техники БелАЗа пополнился новыми машинами для работы в шахтах Экономика
08:38 У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,9 В мире
08:27 Китай надеется на скорейшее подписание соглашения о крупнейшем торговом блоке В мире
08:11 В Канаде неизвестный застрелил мужчину около торгового центра В мире
08:05 Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран В мире
08:05 Ущерб сельскому хозяйству Японии от последних тайфунов превысил $1,8 млрд В мире
07:49 Джонсон в случае победы на выборах сразу внесет в парламент сделку о Brexit В мире
07:46 Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку В мире
07:32 Студента года в Гродненской области выберут 5 ноября Регионы
07:28 Чемпионат Европы по муай-тай стартует в Минске Спорт
07:16 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
07:14 Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:08 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения Президент
07:07 Народному артисту Беларуси Игорю Оловникову исполняется 65 лет Культура
07:00 Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея Общество
00:39 Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл В мире
00:00 Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд Экономика
04.11.19
04.11.19 23:57 Хоккеисты минской "Юности" разгромили "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси Спорт
04.11.19 23:32 Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года В мире
04.11.19 22:59 В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
04.11.19 22:25 Защитник минского "Динамо" Олег Евенко дисквалифицирован на три матча Спорт
04.11.19 22:12 Для Беларуси и России правильнее опираться на общую историю, а не искать поводы для конфликтов - Гигин Политика
04.11.19 22:01 "Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко Политика
04.11.19 21:55 Интеллектуальный спорт, квесты, дебаты - чем минские школьники займутся на осенних каникулах Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
05 ноября 2019, 09:35

Четырехдневная рабочая неделя в Microsoft увеличила продуктивность на 40%

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство компании Microsoft в Японии решило провести эксперимент и перевела всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Bloomberg.

Теперь компания поделилась итогами. Оказывается, что с конца лета, как началась новая практика, продуктивность 2300 сотрудников японского подразделения Microsoft выросла на 40%. Кроме этого, в компании не уменьшали зарплату и не убирали дни из отпуска работников.

Отмечается, что сокращение рабочей недели позволило сотрудникам Microsoft более грамотно расходовать свое время и работать с большей эффективностью. Также большинство корпоративных встреч проходили в сокращенном режиме или вовсе на удаленной основе.

Три выходных сделали сотрудников более счастливыми, что сказалось на их продуктивности. Помимо всего прочего, в офисе на 23,1% сократилось потребление электричества, а распечатанных листов стало на 58,7% меньше. -0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
исследование работодатель Япония
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото ТАСС Последний Boeing 747 израильской авиакомпании нарисовал в небе автопортрет
Валерия. Фото ТАСС Певица Валерия восхитила подписчиков фотографией после бессонной ночи
Фото из архива Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября
Фото из архива Студентка попала в аварию и напугала врачей с полицейскими "окровавленным" платьем
Фото NASA Астронавты ждут печь, чтобы сделать печенье на МКС
Скриншот из видео Netflix поделился новым трейлером сериала "Ведьмак"
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд
Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси
Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7%
Ввод Нежинского ГОКа даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси - Косинец
Топ-новости
Картина дня: бюджет на 2020 год, развитие сети платных дорог и юбилей Национального художественного музея
"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко
Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу
Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет сегодня в БЕЛТА
Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы
Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол
В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций
Зась обсудил с польским коллегой проблематику международной безопасности
Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира - Бондарь
Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
Презентация клипа Лизы Мисниковой для детского "Евровидения" состоится 5 ноября на "Беларусь 1"
Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия
Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте
Минздрав: экспорт медуслуг в 2019 году превысит $46 млн
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 ноября
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.