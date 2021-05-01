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Калейдоскоп
01 мая 2021, 22:26

Четырехлетняя девочка установила мировой рекорд, назвав все элементы таблицы Менделеева

Фото ТАСС
Фото ТАСС

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя индианка, проживающая в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом сообщает портал МИР 24.

По информации портала, ребенок вспомнил и назвал все элементы периодической таблицы и попал в Международную книгу рекордов - International Book of Records. Для того, чтобы побить рекорд, девочке потребовалось 2 мин и 28 сек. Как отмечают составители книги рекордов, это является лучшим показателем среди детей. Девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.-0-

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