Четырехлетняя девочка установила мировой рекорд, назвав все элементы таблицы Менделеева

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя индианка, проживающая в Катаре, установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева. Об этом сообщает портал МИР 24.

По информации портала, ребенок вспомнил и назвал все элементы периодической таблицы и попал в Международную книгу рекордов - International Book of Records. Для того, чтобы побить рекорд, девочке потребовалось 2 мин и 28 сек. Как отмечают составители книги рекордов, это является лучшим показателем среди детей. Девочка также выучила и назвала всех премьер-министров Индии, планеты солнечной системы и органы человека.-0-