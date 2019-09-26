Чиновник из Китая прятал более 13 тонн золота в подвале - видео

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские из Поднебесной провели обыск в доме бывшего мэра города Ганьчжоу. В результате операции они обнаружили огромное количество наличных денег и потайной подвал, сообщают местные СМИ .

В тайнике у 57-летнего бывшего чиновника Чжан Ци правоохранители нашли более 13,5 тонн золотых слитков. Оперативники по борьбе с коррупцией КНР были ошарашены такой находкой. Кроме этого, они изъяли более 268 миллиардов юаней наличными(около $37 миллионов).

Помимо всего прочего, бывший мэр умудрялся скрывать от Комитета по борьбе с коррупцией роскошную недвижимость. К слову, в Китае за коррупцию предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Однако, в зависимости от размера взятки, суд Поднебесной может приговорить виновного к высшей мере наказания - расстрелу. -0-