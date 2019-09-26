Чиновник из Китая прятал более 13 тонн золота в подвале - видео

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские из Поднебесной провели обыск в доме бывшего мэра города Ганьчжоу. В результате операции они обнаружили огромное количество наличных денег и потайной подвал, сообщают
В тайнике у 57-летнего бывшего чиновника Чжан Ци правоохранители нашли более 13,5 тонн золотых слитков. Оперативники по борьбе с коррупцией КНР были ошарашены такой находкой. Кроме этого, они изъяли более 268 миллиардов юаней наличными(около $37 миллионов).
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) 24 сентября 2019 г.
Помимо всего прочего, бывший мэр умудрялся скрывать от Комитета по борьбе с коррупцией роскошную недвижимость. К слову, в Китае за коррупцию предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Однако, в зависимости от размера взятки, суд Поднебесной может приговорить виновного к высшей мере наказания - расстрелу. -0-