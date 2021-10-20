Число подписчиков Netflix в мире превысило 214 млн

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, превысило 214 млн по всему миру. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность компании за минувший квартал. Такую информацию сообщает ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, у Netflix стало на 4,4 млн подписчиков больше. Согласно представленному компанией прогнозу, по итогам четвертого квартала текущего года их число увеличится еще на 8,5 млн до 222 млн.

Выручка компании за отчетный период превысила $7,4 млрд, а прибыль - $1,4 млрд. По итогам второго квартала этого года первый показатель составлял $7,3 млрд, а второй - $1,3 млрд.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в их число входит Россия. С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепереда