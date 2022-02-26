Читайте состав помады! Дерматолог назвала вредный для губ компонент

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигиеническая помада может принести вред, если среди ее компонентов есть вазелин, предупреждает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Гостева.

Лучше выбирать косметические средства с пчелиным воском в составе. Но при условии, что нет аллергии на этот продукт, сказала специалист в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Чтобы защитить губы от неблагоприятных воздействий, Ирина Гостева советует использовать увлажняющий крем на основе ланонила. Специалист также отметила, что популярные средства для ухода за губами с маслом ши будут малоэффективны: этот компонент добавляют в косметику в недостаточном количестве из-за высокой цены на продукт. А вот, если в составе ромашка – ожидаемый эффект будет куда лучше.

Дерматолог назвала главные причины сухости губ: фотоаллергия на солнце и зимнее время года. Ирина Гостева также советует отказаться от цветной помады во время прогулок или занятий спортом на улице. Красители, которые содержатся в помаде с цветом, под влиянием прямых солнечных лучей и зимних условий погоды будут провоцировать сухость губ.-0-

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