Читатели газеты едва не сошли с ума, когда пытались найти ответ на задачку – фото

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета The Baltimor Sun в своем выпуске разместила на последних страницах незамысловатую задачку, чтобы развлечь читателей. Фотографиями задания поделились пользователи Twitter.

Издание предлагало "Найти отличия" на двух картинках, но никто из людей так и не смог определить ответ. Впрочем, все оказалось куда проще.

Фото Twitter

Оказывается, вовремя верстки работники издания допустили ошибку и разместили два одинаковых изображения. Казалось бы, что это небольшой недочет, однако юзеры социальной сети едва не сошли с ума, пытаясь ее решить.

Редакция обнаружила ошибку спустя несколько дней. Газета The Baltimore Sun принесла извинения, а вот фото с задачкой, которое успели разместить в Twitter, быстро набрало десятки тысяч лайков. К слову, в следующем выпуске ответ на головоломку был напечатан верно.-0-