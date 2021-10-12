Чрезвычайно яркое северное сияние необычного цвета увидели в России (Фото)

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографу Егору Никифорову удалось стать свидетелем одного из самых красивых явлений на планете. Кадры разместили на сайте 21TV.

Недавно в небе над поселком Дальние Зеленцы в Мурманской области России появилось северное сияние, однако оно отличалось. Обычно атмосферные блики переливаются разными цветами, но фотографу удалось запечатлеть чрезвычайно яркое северное сияние, преимущественно, изумрудного цвета.

Фото 21TV

Мужчина увидел все своими глазами в Заполярье, куда съезжаются многие туристы. Отмечается, что лучше всего наслаждаться северным сиянием можно с начала августа до конца апреля. -0-