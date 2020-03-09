"Что будет дальше?" - Брежнева странно поздравила поклонниц, ее лук оценили не все

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева не перестает удивлять фолловеров своими постами в Инстаграм. В этот раз артиста оригинальным способом поздравила женщин с 8 марта, выпив спиртное из туфли.

"Фото эффектное. Впрочем, как и всегда", "Шикарный лук", "Эффектная", - подписали пост подписчики.

Однако, нашлись и те, кто образ и поздравление Брежневой не оценили: "Фууу что за фото", "То с унитаза есть, то с туфель пить. Что будет дальше?", - задали певице вопрос поклонники.

Напомним, недавно артистка поделилась в Инстаграм фотографией в джинсах с крайне заниженной талией. Пост певицы разделил фолловеров на два лагеря и вызвал бурное обсуждение в комментариях. -0-