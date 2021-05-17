Что будет, если оставить ребенка без присмотра в ванной? - Вы удивитесь!

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit девушка опубликовала кадр, который быстро набрал популярность и ответил на извечный вопрос.

Мама отправилась в душ и взяла сына, чтобы он оставался под присмотром. Все шло хорошо, но только до того момента, пока мальчик не совершил ошибку. Женщина на мгновение отвлеклась и позже получила ответ на вопрос: что будет, если оставить ребенка без присмотра в ванной?

Как оказалось, ребенок встал на сиденье унитаза, а уже в следующий момент застрял. Мама тоже молодец, ведь она быстро расставила приоритеты. Вместо того, чтобы помочь сыну, она схватилась за телефон и сделала уморительный кадр. Впрочем, пользователи оценили пост и он за непродолжительное время собрал тысячи лайков и множество комментариев. -0-