Что будет, если пренебречь безопасностью на стройке? - Парень узнал на себе (Видео)

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Великобритании разместил на YouTube любопытный и поучительный ролик, который привлек внимание юзеров.

Парень помогал своему родственнику в масштабном проекте. В очередной раз британец взял в руки инструмент, однако всячески пренебрег безопасностью на стройке, что и аукнулось ему некоторое время спустя.

Молодой мужчина начала сбивать стену, но тут в его работу вмешались кирпичи сверху, которые обрушились на голову. Парень особо не пострадал, однако больше не горит желанием пренебрегать безопасностью на стройке и проверять на себе последствия. Впрочем, видео было полезно юзерам, ведь те уже посмотрели кадры свыше 100 тысяч раз. -0-