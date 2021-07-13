Что будет, если российские города переместить в фильм "Начало"? В сети дали ответ! (Фото)

Фото из Instagram
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько энтузиастов из России вдохновились картиной Кристофера Нолана под названием "Начало" и решили пофантазировать. Фотографии разместили в Instagram.
Художники подключили креатив и показали на снимках российские города. Точнее, кадры демонстрируют крупные города, если бы они переместились в фильм. По сюжету киноленты, большая часть событий происходит в мире снов, где не действуют классические законы физики.
Необычный взгляд на российские города впечатлил юзеров сети, которые принялись делиться работами в Instagram, а также искать свой город. -0-