Что делает Лолита в Instagram Лободы? – Танцует в купальнике!

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно популярная певица Лолита разместила в Instagram новый пост, который заинтересовал многих юзеров сети.

Артистка примерила леопардовый купальник и принялась танцевать под музыку, все это снимая на камеру. Пользователи были удивлены посту Лолиты и восхитились ее внешним видом, но самое интересное было впереди. Как оказалось, композицией, под которую артистка танцевала, оказалась новая песня Светланы Лободы.

Певица заметила ролик Лолиты и разместила его на своей странице в соцсети. Этот факт впечатлил юзеров и поклонников Светланы Лободы, которые оставили под записью только положительные комментарии в адрес Лолиты. Неудивительно, что видео быстро собрало несколько миллионов просмотров. -0-