Что это? Кот уморительно испугался тостера (Видео)

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно владелец кота породы Сфинкс опубликовал на YouTube кадры, которые развеселили огромное число юзеров.

Мужчина из США рассказал, что готовил завтрак, когда котик запрыгнул на столешницу, где стоял тостер. Хозяин смекнул, что сейчас будет нечто забавное, поэтому включил камеру. Ранее мужчина поставил поджариваться хлеб и котику было очень интересно, что это за странная машина.

Когда хрустящий перекус был готов, тостер с громким звоном выкинул хлеб, что явно не ожидал питомец. Кот уморительно испугался тостера, из-за чего молниеносно спрыгнул со стола, а этот момент повеселил многих. -0-