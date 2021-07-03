Что это? Маленький краб заворожил своим видом львиный прайд (Видео)

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть работникам заповедника Мала-Мала в ЮАР. Видео опубликовали на YouTube.

Парочка рейнджеров объезжали парк в поисках львов, когда в поле их зрения попала забавная картина. Животные проснулись и начинали свой день, когда заметили маленького краба. Ракообразное пытался попасть к реке, но на его пути возник целый львиный прайд.

Сначала одна кошка начала с интересом изучать неожиданного посетителя берега, а по ее всему виду можно было прочитать - что это? После к изучению краба присоединились и другие животные, которые не рисковали трогать его. Неожиданный гость, в свою очередь, поднял клешни и встал в оборонительную стойку. Видео пришлось по вкусу пользователям сети, которые посмотрели его сотни тысяч раз, а также отметили, что краб заворожил львиный прайд. -0-