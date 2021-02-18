Что это? Начинку для блинов от мужчины признали самой отвратительной в мире (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter мужчина разместил новое фото и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Юзер захотел, чтобы люди оценили его кулинарное мастерство и представил фотографию своего блюда в аккаунте "Оцени мою тарелку" (Rate My Plate). Он приготовил на ужин блинчики, а внутрь них закрутил рыбные палочки и томатную сальсу.

Fish Fingers wrapped in a Pancake by Mikey G pic.twitter.com/nLzSaMBEwd — Rate My Plate (@ratemyplatenow) February 16, 2021

Такое сочетание ингредиентов пользователи назвали сомнительным, а другие посчитали начинку блинчиков - самой отвратительной в мире. Впрочем, мнения людей разделились, но нашлись и те, кто рассмотрел бы возможность попробовать блюдо на вкус. -0-