Что это? Собак удивила забавная детская игрушка

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка двух немецких овчарок, живущих в США, решила показать на YouTube реакцию своих питомцев на игрушку.

Девушка взяла игрушечного механического песика и включила его, поставив перед собаками. Сначала домашние животные не очень понимают, что происходит, однако с удивлением продолжают наблюдать.

В какой-то момент можно заметить, как одной из собак становится скучно, а вот другая, не отрываясь, с любопытством следит за игрушкой. Кадры впечатлили юзеров сети. Они рады были понаблюдать за забавной реакцией собак, что подтвердили в комментариях.-0-