Что это у тебя там? Любопытство оленя окупилось с лихвой - видео

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады поделилась в YouTube забавным роликом, который впечатлил юзеров сети.

Женщина отправилась с друзьями на машине в путешествие по парку Омега. Любой желающий может проехать по заповеднику и покормить местных животных. В самый разгар поездки машину автора ролика заметил олень, который с любопытством стал следить за людьми. Животное осторожно подходит к машине, а по его лицу можно прочитать: "Что это у тебя там?"

Любопытство лесного жителя окупилось с лихвой, когда олень заметил в руках девушки яркую и сладкую морковку. Разумеется, он решил не отказываться от угощения и принялся наслаждаться трапезой. -0-