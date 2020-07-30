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Калейдоскоп
30 июля 2020, 04:40

Что это у тебя там? Любопытство оленя окупилось с лихвой - видео

Фото Photocentra
Фото Photocentra

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады поделилась в YouTube забавным роликом, который впечатлил юзеров сети.

Женщина отправилась с друзьями на машине в путешествие по парку Омега. Любой желающий может проехать по заповеднику и покормить местных животных. В самый разгар поездки машину автора ролика заметил олень, который с любопытством стал следить за людьми. Животное осторожно подходит к машине, а по его лицу можно прочитать: "Что это у тебя там?"

Любопытство лесного жителя окупилось с лихвой, когда олень заметил в руках девушки яркую и сладкую морковку. Разумеется, он решил не отказываться от угощения и принялся наслаждаться трапезой. -0-

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