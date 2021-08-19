Что это за вид? Собака научилась прыгать как лягушка и теперь передвигается только так (Видео)

Девушка опубликовала на YouTube уморительные кадры с участием своего песика, который освоил для себя новую техники передвижения. В самый разгар тренировки собачка научилась прыгать как лягушка. Этот факт повеселил юзеров и хозяйку.











Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка золотистого ретривера заметила за своим питомцем одну забавную особенность, которую и запечатлела на видео.Женщина отметила, что теперь ее питомец передвигается только так. Также девушка в шутку попросила юзеров о помощи. "Что это за вид лягушек, кто знает?" - написала она в сети. Кадры привлекли внимание людей, которые без улыбки не смогли смотреть видео. -0-