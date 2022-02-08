Что может произойти, если оставить детей с фломастерами без присмотра? Забавное видео!

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США разместила на YouTube уморительные кадры с участием двух своих детей, которые остались без присмотра.

Молодая мама и ребята проводили время дома, когда зазвонил телефон. Женщина отправилась ответить на звонок и оставила малышей, которые развлекались с фломастерами, без присмотра. После разговора женщина вернулась в комнату - и перед ней предстала забавная ситуация.

Как оказалось, малыши решили наглядно показать, что может произойти, если оставить детей без присмотра. Лица ребят оказались полностью измазаны фломастерами. Причем, дети продолжали развлекаться как ни в чем не бывало, а мама включила камеру и смогла сделать забавное видео, которое развеселило огромное число пользователей YouTube.-0-

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