Что надо? Песик одним движением рассмешил до слез YouTube

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из Аризоны в США разместила на YouTube забавные кадры, которые повеселили юзеров сети.

Девушка проводила время дома, когда поняла, что может записать на видео уморительный момент. Для этого она включила камеру, а после позвала своего песика по кличке Бин. Питомец мирно отдыхал на диване, однако вылез из-за подушки, так и спрашивая всем своим видом: "Что надо?".

После этого никто, в том числе и автор видео, не смог сдержать смех. Кадры понравились пользователям, которые за короткое время посмотрели их огромное число раз. -0-