Что нужно есть во время пандемии – медик озвучил "антиковидное меню"

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что обязательно должно входить в рацион для укрепления иммунитета? Терапевт Тимур Асанов составил "антиковидное меню", пишет ОСН.

Специалист обратил внимание, что людям с ослабленным иммунитетом необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу, говядину, печень и яйца. Эти продукты помогают в борьбе с воспалительной реакцией в легких.

Грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки содержат необходимые для здоровья жирные кислоты.

Кисломолочные продукты с пробиотиками активируют защитные функции организма. Их также нужно включить в рацион.

Имбирь, чеснок, ягоды и овощи укрепляют иммунную систему. Эти продукты помогают бороться организму с вирусными инфекциями. "Пейте много воды", - советует медик. Поможет бороться с вирусами также чай с бергамотом.

В период же заболевания Тимур Асанов настоятельно рекомендует исключить кофе, шоколад, колбасу и алкоголь. Эти продукты угнетают иммунную систему.-0-

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