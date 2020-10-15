Что по ту сторону? Pixar выпустили новый трейлер мультика "Душа"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Pixar разместила в сети второй трейлер их нового анимационного фильма "Душа".

В новой работе речь пойдет об учители музыки из Нью-Йорка, который становится жертвой несчастного случая и попадает в мир до жизни, где миллионы новых душ собираются отправиться на Землю.

Сюжет будет закручен вокруг молодой души, которая не хочет жить в человеческом мире. Учитель становиться ее наставником и пытается привить любовь к жизни.

Режиссером картины выступил Пит Доктер, которому принадлежат очень известные фильмы: "Вверх", "Корпорация монстров", "ВАЛЛ-И" и две части "Истории игрушек". Мультфильм выйдет на сервисе Disney+ 25 декабря, а в странах, где он не работает, анимационную картину "Душа" планируют показать в кинотеатрах, однако точной даты премьеры пока нет. -0-