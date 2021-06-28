Что посмотреть вечером ? Сделали для вас подборку лучших новинок!

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый сам для себя решает, как проводить свободное время вечерами. Кто-то предпочитает заниматься хобби или погружаться в домашние дела, однако большинство предпочитает расслабиться при просмотре кино.

В огромном потоке премьер и новинок можно потеряться, но мы уже посмотрели все и сделали для вас подборку лучших новых фильмов для вечернего досуга.

"Локи" (2021), режиссер Кейт Херрон

Киностудия Marvel очень бодро ворвалась на телеэкраны, сначала показав нам развлечение о преодолении и травмы в сериале Ванда Вижн, а после - размыв границы геройства и показав людям политический триллер о сути героизма в проекте "Сокол и Зимний солдат".

Теперь на экраны от Disney+ вышел, пожалуй, самый долгожданный сериал про самого неоднозначного персонажа в киновселенной Marvel – Локи.

Проект только берет разгон, однако уже породил вокруг себя массу теорий и отсылок, которые фанаты продолжают находить каждый день. Сюжет стартует в 2012 году во время событий фильма "Мстители: Финал". Бог обмана нелепым стечением обстоятельств получает в свои руки тессеракт и сбегает, тем самым изменив свою судьбу. Конечно, все не могло быть так просто и буквально сразу перед Локи появляются сотрудники УВИ (Управление временными изменениями). Дальше все развивается очень интересно - подробнее читай в обзоре на сайте tv.belta.by.

"Круэлла" (2021), режиссер Крэйг Гиллеспи

Новый диснеевский фильм с совершенно необычным подходом под названием "Круэлла" рассказывает зрителям историю про девочку по имени Эстелла, которая движется к своей мечте. Сюжет стартует с детства главной героини и представляет нам до боли знакомых персонажей, однако новый фильм может предложить гораздо больше. Поначалу может показаться, что это история о герое "не таком, как все" и просматриваются классические сюжетные ходы, но после от канонов Disney остается только одно название.

Авторы фильма подошли к созданию картины по мотивам мультфильма "101 далматинец" совершенно с необычной стороны. Любители анимации привыкли, что Круэлла – беспринципная злодейка с жутким образом и планами, однако в фильме предстает совершенно другая героиня. На экране мы видим талантливую девушку, которая следует за своей мечтой, а вот собачки, которые в мультфильме милые, общительные и дружелюбные песики – персонажи, которые очень злые. Из-за этого и происходит некоторый разрыв шаблона, меняя местами все. Картина обязательна к просмотру, ознакомиться ближе с обзором можно на tv.belta.by.

"Чернобыль" (2021), режиссер Данила Козловский

В апреле 1986 года произошло поистине ужасное событие, которое вошло в историю как самая страшная техногенная катастрофа за всю историю человечества. Чернобыль…Многие режиссеры и сценаристы стараются сыграть на этой истории. Иногда получается хорошо, однако, зачастую, выходит не очень.

История Данилы Козловского в новом фильме "Чернобыль" – получилась нечто средним. В первую очередь хочется отметить, что не стоит к этой картине относиться как к художественной документалке.

Разумеется, у многих сразу же пойдут параллели с нашумевшим сериалом от HBO, однако делать этого не стоит. В то время, когда в сериале трагедию показывают во множестве лиц, Козловский в своем "Чернобыле" рассказывает историю одной семьи, которая столкнулась с катастрофой. Подробнее можно узнать на сайте tv.belta.by. -0-