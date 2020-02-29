"Что с лицом?": Ирина Шейк напугала Instagram фотографиями с подиума

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк поделилась в Instagram снимками, которые озадачили пользователей социальной сети.

На фото модель запечатлена на подиуме во время одного из модных показов. Внешний вид звезды, мягко говоря, напугал многих юзеров Instagram. На фотографии Ирина Шейк в модном наряде с очень отекшим лицом и нездоровым видом.

Поклонники знаменитости тут же принялись в комментариях выяснять, что же с ней случилось. Особо злорадные не поскупились и на язвительные комментарии. "Что с лицом?", "Ты что, болеешь ?", "Старееешь...", - отметили пользователи сети.

Впрочем, это не помешало посту собрать несколько сотен тысяч лайков и огромное число комплиментов в адрес модели.-0-