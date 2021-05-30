Что с твоей собакой? Хозяева поделились фотографиями своих "сломанных" питомцев

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети полно фотографий и видео с участием различных питомцев. Казалось бы, что им уже нечем удивить человека, однако новые фото от Bored Panda доказывают обратное.

Поток забавных снимков с участием собак, наверное, не иссякнет никогда, ведь каждую секунду их появляется в сети все больше и больше. Самое интересное в том, что каждое фото смешнее предыдущего и кажется, будто питомец "сломался".

Люди объединяются в сообщества, тем самым увеличивая поток позитивных фотографий своих "сломанных" питомцев в разы. Юзеры смеются, общаются и придумывают забавные ситуации с участием собак. Оцените и вы эти уморительные кадры! -0-

Фото BoredPanda