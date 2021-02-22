Что? Странный дождь записали на видео в США

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился ролик, который привлек внимание юзеров сети.

Девушка из Калифорнии решила продемонстрировать миру странную погоду, которая установилась у нее в городе. Она взяла телефон и подошла к окну, где красовалась лужайка перед домом. Небо было чистым, а вокруг ничего не намекало на дождь.

Тогда женщина отправилась к двери на задний двор и там ситуация кардинально отличалась. Как оказалось, на дом автора ролика обрушился странный дождь, ведь за жилищем шел ливень и все было мокро, пока перед домом стояла хорошая погода.

Кадры впечатлили юзеров и за непродолжительное время их посмотрели тысячи пользователей сети. -0-