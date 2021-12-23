Что-то пошло не так: день стирки превратился в уморительное развлечение (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина записала на видео забавный случай, который произошел с ее песиком во время субботней стирки. Кадрами она поделилась на YouTube.

Девушка затеяла уборку и решила параллельно постирать одежду. Она достала вещи и отправилась за стиральным порошком. Ее не было всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы день стирки превратился в уморительное развлечение.

Один из питомцев юзерши оказался чересчур любопытным. Ему было интересно изучить одежду возле стиральной машины, однако что-то пошло не так. Во время проверки собачка застряла в халате, что от души повеселило пользователей сети. После того, как женщина посмеялась и запечатлела все на видео, она освободила пса. Животное не пострадало, а вот ролик набрал популярность, ведь за короткое время его посмотрели огромное число раз.-0-