Что-то потеряли? Лодка пересекла все шоссе, прежде чем остановиться – видео

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры запечатлел молодой человек из США.

Он ехал по трассе, когда заметил странное движение впереди. Приблизившись, парень понял, что перед ним по дороге едет лодка-призрак.

Катер, который перевозил в прицепе один из автолюбителей, отсоединился и отправился в свободное плавание по шоссе. Водители быстро сориентировались и сбросили скорость, пока прицеп свободно пересекал три полосы дороги.

В конечном итоге, катер влетел в разделительный отбойник и остановился, а хозяина лодки так и не нашли. -0-