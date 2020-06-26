Что-то потеряли? Лодка пересекла все шоссе, прежде чем остановиться – видео

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры запечатлел молодой человек из США.
Он ехал по трассе, когда заметил странное движение впереди. Приблизившись, парень понял, что перед ним по дороге едет лодка-призрак.
Катер, который перевозил в прицепе один из автолюбителей, отсоединился и отправился в свободное плавание по шоссе. Водители быстро сориентировались и сбросили скорость, пока прицеп свободно пересекал три полосы дороги.
В конечном итоге, катер влетел в разделительный отбойник и остановился, а хозяина лодки так и не нашли. -0-