"Что-то с собой сделала" - Поклонники не узнали Светлану Лободу на новом фото в Instagram

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал замешательство у юзеров сети.

Артистка предстала перед объективом фотокамеры в нежной розовой юбке и купальнике, предварительно сделав потрясающую прическу. Место было подобрано тоже живописное, однако многие не смогли узнать певицу. В комментариях пользователи отметили, что на новом снимке Светлана Лобода что-то с собой сделала, из-за чего ее черты лица изменились до неузнаваемости.

"Вас тут не узнать», "Что-то с собой сделала", "Ну зачем ретушь, Света, ты же прекрасна», - написали юзеры. Впрочем, многие из отзывов оказались восторженными, а за несколько часов пост собрал сотни тысяч лайков.