"Что-то увеличивалось? Или мне показалось?": Веру Брежневу заподозрили в пластике бюста

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева не прекращает радовать поклонников своим творчеством, а пользователей Instagram новыми снимками.

Звезда всегда рада обсудить важные темы, а также не прочь посмеяться, в том числе и над собой. Недавно артистка поделилась в социальной сети несколькими селфи и впечатлила преданных фанатов откровением.

Вера Брежнева предстала на фото в синем платье с открытыми плечами, которое очень выгодно подчеркнуло грудь певицы. Звезда дополнила образ шикарным колье. Знаменитость лаконично подписала пост: "К 14 февраля готова".

Впрочем, фолловеры Веры заподозрили ее в увеличении бюста и выразили свои подозрения в комментариях: "Что-то увеличивалось? Или мне показалось?￰". Брежнева быстро ответила на комментарий и рассказала, что "платье удачное".

Кроме этого, артистка призналась, что закрашивает седину. Менее чем за сутки пост собрал сотни тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев. -0-