Что ты сказал? Переводчик для собак не помог хозяину договориться с питомцем (Видео)

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube молодой человек загрузил забавный ролик, который повеселил людей.

Парень наткнулся в сети на любопытное приложение - переводчик для собак. Разумеется, он сразу же его скачал и решил проверить на своей собаке. Автор видео включил программу и начала говорить, конечно в шутку, не очень приятные фразы.

Такой способ не помог парню договориться с питомцем, ведь после того, как песик услышал перевод, собака решила получить ответ за обидные слова. Этот уморительный момент повеселил сеть и помог кадрам собрать сотни тысяч просмотров. -0-