Что ты такое? Пес не очень рад знакомству с роботом (Видео)

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересное видео опубликовал на YouTube пользователь из России.

Автору ролика удалось записать интригующее и забавное знакомство собаки с механическим другом. Когда робот-питомец появляется перед животным, второй всем своим видом спрашивает: Что ты такое?

По всей видимости, пес не очень рад знакомству с роботом. Он гавкает и бегает по комнате. По словам автора видео, песик был так обескуражен, что теперь он вряд ли станет другом робота. Впрочем, кадры привлекли внимание пользователей сети и быстро собрали огромное число просмотров.-0-