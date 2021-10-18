Что ты такое? Забавная реакция кошек на игрушечный скелет кота повеселила юзеров сети (Видео)

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube кадры, которые ей удалось сделать у себя дома.

Женщина начала подготовку к Хэллоуину и приобрела игрушечный скелет кота, у которого светятся глаза. Девушка разместила новое приобретение на кухне и сразу же включила камеру, ведь изучать "нового гостя" пришли несколько египетских кошек.

Животные с любопытством изучают игрушку, одного из которых она напугала. Другой кот не стеснялся и обнюхивает скелет кота. Питомцы смотрят на игрушку и в их глазах отчетливо читается вопрос: "Что ты такое?". Впрочем, забавная реакция повеселила юзеров, которые посмотрели кадры огромное число просмотров. -0-