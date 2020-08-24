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Калейдоскоп
24 августа 2020, 01:20

Что вообще происходит? Женщины-близняшки поставили малыша в тупик - видео

Фото Last.fm
Фото Last.fm

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две сестры-близняшки поделились забавным экспериментом, который они провели у себя дома в США. Кадры разместили в YouTube.

Девушки мирно проводили время дома и играли с ребенком, когда решили проверить, сможет ли малыш правильно выбрать маму из двух женщин-близняшек.

Американки встали перед ребенком и принялись его звать: "Иди к маме!". Это, в свою очередь, вызвало недоумение у малыша, на лице которого отчетливо читался один вопрос - "Что вообще происходит?".

Девушки долго уговаривали ребенка подойти к маме, но у них ничего не вышло. К слову, настоящая родительница малыша в бордовой майке. Такое задание поставило ребенка в тупик, поэтому он предпочел не выбирать, а тихонько удалиться. Пользователи сети оценили реакцию малыша и оставили множество восторженных отзывов. -0-

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