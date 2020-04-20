"Что вы принимаете?" – звезда "Универа" впечатлила поклонников реакцией на истерику дочери

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич поделилась в Инстаграм новым видео, где невозмутимо реагирует на истерику дочери.

Менее чем за сутки видеоролик просмотрели уже более 863 тысяч раз, а сам пост разделил подписчиков на два лагеря.

Среди комментаторов нашлись те, которые обвинили актрису в безразличии, а само видео не оценили. Однако большинство поддержали звездную маму, отметив, что подобная ситуация им знакома, а также искренне пожелали Хилькевич терпения.

"Что вы принимаете, я тоже хочу быть такой умиротворенной", "Вот это спокойствие)", "Вы - мега оптимист, еще и с маской", "У кого нет детей – не поймет", "А мне так нравится , что вы появляетесь ненакрашенная. Так естественно и мило", "Без макияжа Вы - красотка)", "Косметолог от бога! Главное - всё делать в состоянии "дзен")", - написали фолловеры.-0-