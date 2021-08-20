"Что за мальчик в парике?": новое фото Кристины Асмус поставило в тупик юзеров

Артистка сделал совместное селфи со своей сестрой Кариной. Девушки оказались очень похожи, однако большинство юзеров подумали, что рядом с Кристиной Асмус стоит "мальчик в парике". Этот факт поставил в тупик многих пользователей, однако позже люди во всем разобрались.











Оказалось, что сестра Асмус часто работает ее дублершей. Это и не удивительно, ведь девушки очень похожи, но все будущие вопросы актриса зарубила на корню своим описанием: "Заранее отвечаю на вопрос, который меня всегда удивляет - мы не близнецы, Карина младше меня на 3 года". Кадр привлек внимание и быстро собрал огромное число лайков. -0-





Фото из Instagram



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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус представила в Instagram новый пост и озадачила многих пользователей сети.