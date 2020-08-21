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Калейдоскоп
21 августа 2020, 15:30

"Что же ты делаешь?" - Полина Гагарина взволновала поклонников новым снимком

Полина Гагарина. Фото из Instagram
Полина Гагарина. Фото из Instagram

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала новый кадр в Instagram и поразила своих фанатов.

Артистка поделилась фотографий со съемок, где она примерила шикарное короткое платье и стильные очки. Впрочем, именно длинные ноги звезды взволновали поклонников. В комментариях люди отметили красоту и стройность Полины Гагариной.

"Какая красивая", "Что же ты делаешь?", "Как можно быть такой красивой", - написали фолловеры. Разумеется, мало кто из подписчиков смог оторвать взгляд, поэтому пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество восторженных отзывов в адрес Полины Гагариной. -0-

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