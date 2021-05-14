Чудеса дрессировки! Послушные собаки впечатлили сеть (Видео)

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube девушка из США опубликовала впечатляющий ролик, который привлек внимание юзеров.

Жительница штата Техас является собачьим тренером и решила продемонстрировать чудеса дрессировки. Для этого она разместила свои 11 собак перед дверью из дома и после начала демонстрировать успехи подопечных.

Питомцы терпеливо стоят перед выходом и не идут на улицу, пока не назовут их имена. Женщина произносит кличку одного питомца и тот послушно покидает помещение, а затем так продолжается и с другими подопечными. Такие чудеса дрессировки впечатлили сеть, о чем говоря тысячи просмотров. -0-