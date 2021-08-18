"Чудо перевоплощение": Екатерину Климову с трудом узнали на новых фото со съемок

Екатерина Климова. Фото из Instagram
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост, однако мало кто смог узнать звезду кино с первого раза.
Актриса представила несколько кадров с последних съемок, где она примерила парик и платье. Екатерина Климова стала блондинкой и предстала перед камерой в сером платье, однако мало кому из фолловеров удалось с первого раза узнать артистку. Получилось невольное кардинальное преображение, однако это только прибавило популярности записи в соцсети.
Пользователи оценили изменения во внешности Екатерины Климовой. "Красивая", "Только на последнем фото понял, что это вы", "Чудо перевоплощение", - написали фолловеры. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число лайков. -0-
Фото из Instagram