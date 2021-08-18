"Чудо перевоплощение": Екатерину Климову с трудом узнали на новых фото со съемок

Актриса представила несколько кадров с последних съемок, где она примерила парик и платье. Екатерина Климова стала блондинкой и предстала перед камерой в сером платье, однако мало кому из фолловеров удалось с первого раза узнать артистку. Получилось невольное кардинальное преображение, однако это только прибавило популярности записи в соцсети.











Пользователи оценили изменения во внешности Екатерины Климовой. "Красивая", "Только на последнем фото понял, что это вы", "Чудо перевоплощение", - написали фолловеры. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число лайков. -0-





Фото из Instagram



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