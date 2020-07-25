Чувствует, что прилетит! Забавный кот с неохотой слушает свою хозяйку - видео

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик сделала хозяйка красивого котика из Москвы. Кадры разместили на YouTube.

Пушистик часто сбрасывает одежду с сушилки и хозяйке это изрядно надоело. Как она только не пыталась отучить животное от этого занятия, но ничего не получалось.

В очередной раз, когда девушка отдыхала дома, кот подошел к сушилке и схватился лапами за белье. В этот момент хозяйка решила действовать спокойно и попросила питомца отпустить одежду. Удивительно, но это сработало. Не с первого раза, но уговоры помогли и кот не стал совершать свое злодеяние.

Пользователи сети оказались в восторге от видео, но больше всего их развеселила и поразила реакция пушистика на уговоры. Уморительное выражение лица и неловкие движение кота заставят улыбнуться любого, что принесло кадрам множество просмотров. -0-