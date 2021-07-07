Чужих детей не бывает! Белый лабрадор усыновила трех милых тигрят (Видео)

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную семью запечатлели в зоопарке города Лункоу в Китае. Кадры разместили на YouTube.

В объектив камеры попали три милых тигренка, от которых отказалась родная мама. Тигрица всячески отказывалась кормить малышей, поэтому работникам зоопарка в срочном порядке пришлось искать ей замену.

Благо, приемная мама нашлась очень быстро. Теперь трех милых тигрят выхаживает и кормит белый лабрадор. Животные отлично ладят, а видео еще раз доказывает, что чужих детей не бывает! -0-