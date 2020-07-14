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Калейдоскоп
14 июля 2020, 01:40

Чужих детей не бывает даже у животных: собака воспитала котенка - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семью, где жила собака, однажды подбросили котенка. Животные сразу нашли общий язык и прожили всю жизнь, заботясь друг о друге.

На видео запечатлены кадры, когда "подкидыш" только появился в доме, был совсем маленьким и беззащитным. Собака ухаживала за новым членом семьи: вылизывала, спала с ним и даже делилась своей косточкой. Затем котенок подрос и у зверей образовалась настоящая, крепкая дружба. Автор ролика на Youtube поделился: "Этого котенка нам подбросили. Моя собака его отмыла, согрела и воспитала".

Пользователей сети восхитило отношение животных друг к другу. Видео собрало миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев: "Замечательный ролик. Сколько в нем добра, любви, искренности!", "Эх, жаль не могу поставить вам 1000 лайков. Одно из самых трогательных видео, которые я видела", "Собака мудрая такая и не злая", "Учитесь люди, как надо любить!", "Бескорыстная любовь... Бывает только у животных...", "Трогательно до слез! Потрясающие животные!".-0-

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